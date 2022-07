Waarom het goed is om je ogen te beschermen tegen de zon

Hoofd­pijnspe­ci­a­list over migraine: ‘Geef het een eerlijke plek in je leven’

Dat migraine meer is dan alleen een ‘hoofdpijntje’, is steeds meer bekend. Toch weten veel mensen niet dat ze aan migraine lijden, dat er heel veel hulp voor te krijgen is en dat deze hersenaandoening prima met werk te combineren is. ,,Door open te zijn over mijn migraine, heb ik juist een nóg betere band met mijn klanten”, aldus Lissa Agema (46).

26 juli