Een pijncoach over hoe je om kunt gaan met chronische pijn: ‘Leer jezelf aan eerder te stoppen’

In paniek op een drukke plek? ‘Komt vooral door hoe jij jezelf voelt’

Een volle concertzaal, een drukke winkelstraat: sommige Nederlanders vinden het héél onprettig of raken ervan in paniek, ook omdat ze het door corona niet meer gewend zijn. Waar zijn we precies bang voor, en wat kunnen we eraan doen? Eerste tip van angst- en fobiecoach Pieter Frijters: begin met het strekken van je tenen.

14 mei