Hoe meer kennis over slaap je nachtrust kan verbeteren: ‘Geen koffie na 13.00 uur en geen dutjes’

U sliep slecht?

,,Tot ik een paar jaar geleden de juiste somnoloog, Alexander van Daele, en de juiste behandeling vond: heel slecht. Jarenlang, sinds ik begin twintig was. Ging ik om 23.00 uur naar bed, viel ik pas om 04.00 uur in slaap, of ik werd twaalf tot vijftien keer per nacht wakker. Of ik ging om 23.00 uur slapen, werd dan om 02.00 uur wakker en sliep niet meer.”

U bent nu genezen?

,,Ik heb chronische insomnie, dus het komt soms terug, maar dankzij Alexander is vooral mijn haatverhouding met de nacht wel verdwenen, ik ben niet langer bang of depressievig als ik aan de nacht denk.”

Wat hielp?

,,Twee dingen: kennis over slaap, en andere leefregels. Geen koffie na 13.00 uur, geen middagslaapjes, gezond eten, ’s ochtends bewegen.”

Ik heb ook slaapproblemen, ik word elke nacht om 03.00 uur wakker en denk dan dat de wereld vergaat. Kunt u me daarmee helpen?

,,Daarover schrijven we ook in het boek. Het heeft onder andere te maken met processen in je lichaam die ’s nachts anders zijn dan overdag. Dan gaan je hersenen sneller over tot piekeren en ongeorganiseerde gedachten, terwijl je de volgende ochtend bij de koffie denkt: waar ging dat over? Maak je geen zorgen, het is puur biochemisch.”

Is weinig slapen eigenlijk ongezond?

,,Het is niet direct een ramp, er gaat niets mis als je een paar nachten weinig slaapt, maar ik heb wel vaak gedacht: ik zou er mijn huis voor weggeven om normaal te kunnen slapen. Dus een probleem is het wel.”

