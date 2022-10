Jongeren herstellen samen van hersenletsel: ‘Het is waardevol om iemand te hebben die mij begrijpt’

Waar­om we allemaal een dagboek moeten bijhouden: ‘Van je ‘afschrij­ven’ vermindert stress’

Terug van vakantie en bruist het van de nieuwe ideeën of inzichten? Begin met een dagboek. Goed voor je brein én leuk voor later. Want schrijven geeft structuur aan je gedachten en is stressverlagend.

18 september