Loeke verloor haar man aan acute leukemie: ‘We missen Serge elke avond, niet alleen bij het kerstdiner’

Loeke verloor haar man Serge aan acute leukemie. In zijn ziekteproces begon hij zelf met het delen over zijn ziekte op LinkedIn. ,,Serge vond dat je eerlijk moest zijn op social media. En het niet alleen moet gebruiken als kijk-mij-platform, maar ook de minder mooie kanten moet delen.”

Loeke richtte zich op dat moment volledig op haar man en kinderen, maar na zijn dood begon ook zij met het delen van haar proces. ,,Ik heb al die maanden alles opgeschreven, maar merk dat ik nu pas ruimte voel om het te gaan delen.”

Na de fijne skivakantie (oud en nieuw 2022) ging het ineens mis. Serge werd ziek en het gezin kwam in een bizarre rollercoaster terecht na het horen van de diagnose: acute leukemie. ,,Er waren momenten dat zijn situatie buitengewoon hoopvol was en dan werden we ineens weer de andere kant opgeslingerd. Het was een wereld van voortdurende extremen. We zagen het diepste donker en gingen toch elke keer weer op zoek naar een lichtje.”

Serge’s laatste reis

Door de enorme impact van de agressieve bloedkanker lag Serge in totaal vier maanden in isolatie. Hij zag zijn kinderen één keer per week en Loeke mocht iedere dag even langskomen. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar het vooruitzicht op een stamceltransplantatie gaf steeds hoop. De talloze bloedtransfusies hielden hem letterlijk in leven.

,,Serge is toen heel bewust zijn proces gaan delen. Hij was nooit bezig met social media, maar wilde laten zien hoe bijzonder het is dat mensen bloed doneren en wat dat voor iemand zoals hem betekent, namelijk in leven blijven. Hij kreeg ontzettend veel reacties daarop. Mensen zijn zelfs bloeddonor en stamceldonor geworden doordat hij het verhaal is gaan delen. Social media werd in die kilte van ziekte en isolatie zijn deur naar de buitenwereld. Hij wilde op die manier toch nog iets goeds kunnen doen.”

Veel steun uit schrijven en tekenen

Loeke haalde ook veel steun uit schrijven en tekenen over haar proces, maar voelde nog niet de ruimte om dit te delen. ,,Ik was honderd procent gericht op Serge en mijn kinderen. Totaal niet bezig met de buitenwereld. Bovendien was dit zijn verhaal, zijn laatste reis.”

Quote We hebben vanaf dat moment de dood onderdeel van ons leven gemaakt. De gesprekken met elkaar en de kinderen waren eindeloos

Op 2 september hoorden ze ‘dat het klaar was’. De leukemie was terug en er was geen behandeling meer mogelijk. ,,We hebben vanaf dat moment de dood onderdeel van ons leven gemaakt. De gesprekken met elkaar en de kinderen waren eindeloos. Alles wat hij wilde, van hoe hij wilde sterven tot zijn uitvaart, we bespraken alles.” Hierdoor kon het gezin het liefdevol afsluiten.

Veel dankbaarheid

Serge schreef nog een laatste LinkedIn-post waarin hij vertelde dat hij geen bucketlist meer had af te werken en een mooi leven had gehad. Dat gaf hem rust. ,,Maar onder die woorden zat diep verdriet”, vertelt Loeke. ,,Het klinkt zo mooi, bijna alsof je zegt: ik ga dood, het maakt niet uit. Maar het maakt wél uit, natuurlijk wilde Serge blijven leven. Je wordt gedwongen om te kiezen: hoe wil ik sterven? Vol verdriet en pijn? Of ga ik de rust en de liefde pakken.”

In het ziekenhuis gaven ze Serge nog ongeveer twee weken, dat werden er acht. Loeke spreekt van ‘bonustijd’, al duurde het maar zo kort. ,,Hij is thuis huis overleden, bij ons. Het is vreselijk, echt waar. Maar onder al deze ellende zit ook zoveel dankbaarheid. Hij was zo dankbaar, ik ben zo dankbaar. We zijn 26 jaar samen geweest, hebben twee prachtige kinderen en altijd zo bewust en vreugdevol geleefd. We hadden het alleen graag zoveel langer gewild.”

Eerlijk over rouw

Een maand na zijn dood besluit Loeke ook iets te delen. ,,Met Sinterklaas dacht ik ineens: en nu ga ik ook iets plaatsen. Dat is geen bewust proces geweest. Het ging volledig op gevoel. Ik dacht: ik deel het en zie wel wat de wereld ermee doet.”

Loeke wordt overspoeld met hartverwarmende reacties. ,,Ik verbaasde me hier ook al over onder Serge’s posts. Het is zo duidelijk dat er meer behoefte is aan openheid. Normaal wordt er alleen maar gekeken naar hoeveel ‘zeikerds’ er zijn, maar als wij één ding hebben ervaren, dan is het dat de meeste mensen deugen.”

Quote Blijkbaar is het schrijven niet alleen helend voor mezelf, maar ook voor anderen

Ze haalt veel steun uit de liefdevolle berichten. ,,Blijkbaar is het schrijven niet alleen helend voor mezelf, maar ook voor anderen.” Dat is voor haar een enorme hart onder de riem om ermee door te gaan. ,,Dan komt er toch nog iets moois uit dit verdriet .”

Ook schrijft ze een post over het ophalen van de auto van haar man, ze schrijft: ‘Elke dag verdwijnt er wel een stukje Serge. Maar ik WIL niet dat je verdwijnt. En dus schrijf ik er maar over.’ De post wordt meer dan 30.000 keer geliket. ,,Het zijn van die kleine dingen: je wéét dat het gaat komen. Toch is het heel pijnlijk om nog even zwart-op-wit geconfronteerd te worden met iets wat je al weet. Rouw is écht rauw.”

Licht in het donkerste donker

Loeke wil laten zien dat het verwerken met vallen en opstaan gaat, en dat het diepste donker niet alleen maar pikzwart is. ,,Het is eigenlijk net zoals de dag en de nacht, het hoort er allebei bij. We liggen niet de hele dag huilend in bed. Kracht en kwetsbaar gaan hand in hand.”

Deze tijd van het jaar is voor Loeke wel heel lastig. Niet omdat het kerst is, maar omdat het bijna een jaar geleden is dat alles begon. ,,Ik denk regelmatig: een jaar geleden wisten we nog niet wat we nu weten. Mensen denken vaak dat het verlies met de feestdagen erger is. Voor mij is het juist een beetje minder, we hebben nu juist fijne afleiding van familie en vrienden. Rouw zit ‘m toch vooral in de hele dagelijkse dingen. We missen Serge elke avond aan tafel, niet alleen bij het kerstdiner.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

