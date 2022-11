Wakker worden van een zure smaak in je mond? Deze slaaphouding kan helpen tegen brandend maagzuur

Tegenwoordig bestaan er verschillende behandelingen voor mensen die ‘s nachts last hebben van brandend maagzuur. Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van bepaalde voeding, afvallen en stoppen met roken. Ook maagzuurremmers zijn een populaire optie. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), dat in 2021 meer dan 15 procent van de patiënten een maagzuurremmer kreeg voorgeschreven.

,,We weten dat zowel medicatie als leefstijlaanpassingen werken tegen brandend maagzuur”, zegt arts-onderzoeker Jeroen Schuitenmaker (Amsterdam UMC). ,,Maar in verschillende wetenschappelijke publicaties vond ik ook aanwijzingen dat slapen op een bepaalde manier de klachten kan verminderen.”

Op linkerzij slapen zorgt voor minder last

Schuitenmaker nam daarom het heft in eigen handen en plaatste bij 58 patiënten een dunne buis via de neus. Zo kon hij de hoeveelheid maagzuur in de slokdarm meten tijdens de slaap. Wat bleek? Mensen die op hun linkerzij lagen, hadden minder last van maagzuur dan mensen die op hun rechterzij of rug sliepen.

Bovendien zou het maagzuur bij patiënten die op hun linkerzij lagen, sneller terugstromen naar de maag. ,,Vermoedelijk komt dat doordat de maag zich in die positie onder de slokdarm bevindt. De zure maaginhoud kan dan minder makkelijk de slokdarm in stromen.”

Slapen met apparaatje op de borstkas

,,De andere groep kreeg dit signaal alleen in de eerste twintig minuten van hun slaap, en deed dus dienst als controlegroep. Ik vroeg alle deelnemers om elke ochtend aan te geven hoeveel last ze hadden gehad van reflux.”

Eenvoudige manier

De slaappositietraining had effect. Bij 22 van de 50 patiënten in de ‘trilgroep’ nam de nachtelijke refluxscore af met meer dan 50 procent. In de controlegroep gold dit maar voor 12 van de 50 patiënten. Daarnaast had de ‘trilgroep’ over het algemeen meer refluxvrije nachten en vonden zij de behandeling effectiever.



Samengevat: slapen op je linkerzij kan wel degelijk een effect hebben. ,,Het is een eenvoudige en doeltreffende manier om brandend maagzuur tegen te gaan”, aldus Schuitenmaker.