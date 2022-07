Onbezorgd op vakantie? Dit is waar je op moet letten

Eerder dan verwacht lijken nieuwe varianten van het coronavirus weer aan een opmars bezig. Net als veel Nederlanders van plan zijn de koffers te pakken voor een langverwachte vakantie. Uit onderzoek van Independer in samenwerking met Q&A Research blijkt dat 78 procent van de Nederlanders voor vertrek de coronaregels in het vakantieland controleert.

Onbezorgd op vakantie gaan veel Nederlanders dus nog niet. Wel is duidelijk dat het ze niet weerhoudt daadwerkelijk het vliegtuig of de auto te pakken richting warmere oorden. Dat ziet ook Markus van Tol, woordvoerder bij de ANWB. ,,Niet alleen in Nederland, ook in veel vakantielanden zijn versoepelingen doorgevoerd”, zegt hij. ,,Dat zien we ook terug in het reisgedrag van vakantiegangers.”

Van Tol vervolgt dat naast het coronavirus vooral de inflatie en hoge benzineprijzen een rol spelen bij de afweging op vakantie te gaan of niet. ,,Mensen blijven dit jaar daarom dichter bij huis. Toch is de sfeer dit jaar wezenlijk anders dan voorgaande jaren. Toen stond toch de rem erop, nu merk je dat mensen écht weer willen gaan. Driekwart van de ANWB-leden is deze zomer van plan op vakantie te gaan. “

Meer reisverzekeringen afgesloten

Helemaal zorgeloos lijken ze dat toch niet te doen. ,,We zien dat Nederlanders toch met wat zorgen op reis gaan. Zo worden er 65 procent meer reisverzekeringen afgesloten dan voor corona in 2019", zegt Bas Knopperts, reisverzekeringenexpert bij Independer. ,,Voor een deel zijn dat mensen die hun reisverzekering hadden opgezegd. Maar we denken vooral dat mensen door alle coronaperikelen beter zijn gaan nadenken over het nut van een reisverzekering.”

Een reisverzekering kun je uitbreiden met extra dekkingen voor bijvoorbeeld geneeskundige kosten, pechhulp en repatriëring. Knopperts: ,,Voor een korte vakantie is een kortlopende reisverzekering het voordeligst. Maar ga je per jaar vaker dan één keer op vakantie, of ga je langer dan 14 dagen op reis? Dan is een doorlopende reisverzekering al snel goedkoper. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken als je een keer een weekendje weg gaat.”

Op vakantie in Europa? Dit zijn de belangrijkste maatregelen per vakantieland op een rijtje: België: je kunt zonder beperkingen naar België. Duitsland: een coronabewijs is niet meer nodig. In het openbaar vervoer en vliegtuig geldt nog wel een mondkapjesplicht. In winkels, horeca en hotels is een mondkapje niet verplicht, maar daar kan wel naar worden gevraagd. Frankrijk: een vaccinatie-, herstelbewijs of negatieve test ( 3G) is noodzakelijk, vanaf 12 jaar. Ook als je op doorreis bent. Als je het land binnenkomt dan kan worden gevraagd naar een vaccinatie-, herstelbewijs of negatieve test. Reis je per vliegtuig? Dan moet je een PLF-formulier invullen. In het land hoef je alleen in zorginstellingen en ziekenhuizen een mondkapje te dragen. Spanje: je hebt niets nodig om het land in te komen. Er geldt alleen nog een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, in apotheken en gezondheidsinstellingen. Italië: je hoeft geen coronabewijs te laten zien. Wel geldt een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en op (veer)boten. Oostenrijk: vanuit Nederland kun je zonder regels naar Oostenrijk reizen. FFP2-mondmaskers zijn verplicht (voor mensen van 14 jaar en ouder) in het openbaar vervoer in Wenen en in medische instanties zoals ziekenhuizen.

