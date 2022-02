Polarisatie is glibberig en ongrijpbaar: ‘Bij avondklokrellen kun je makkelijker optreden’

Bekijk een talkshow of Tweede Kamerdebat en het is eerder regel dan uitzondering dat de aanwezigen in een verbale oorlog verwikkeld raken. Soms op het ordinaire af. Op sociale media framen mensen elkaar met ‘wappie’, ‘tokkie’, ‘prikschaap’ en ‘Pinokkio’. Sommige families en vriendengroepen komen de felle discussies over vaccinaties en complotdenken niet te boven en vallen uit elkaar. Andere splijtende tegenstellingen gaan over Zwarte Piet, Black Lives Matter of de kloof tussen arm en rijk. Komt het nog wel goed als een debat feller is? Of onverzoenlijkheid en onverdraagzaamheid uitstraalt? We vragen Joline Verloove van Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken, en Bart Brandsma van Polarisatie.nl wat ons bezielt.