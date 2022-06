Waarom het ook voor volwassenen goed is om te spelen: ‘Leert je omgaan met emoties’

Michiel viel 40 kilo af zonder naar de sport­school te gaan: ‘Vijf simpele aanpassin­gen in mijn leven’

Wanneer zijn vrouw komt te overlijden, gaat bij Michiel Soullié (40) de knop om. Als de enige overgebleven ouder van zijn zoon, moet hij nog even mee – en dus de nodige kilo’s kwijtraken. Ook wordt het tijd dat hij als verpleegkundig specialist een voorbeeldfunctie aanneemt voor zijn patiënten, vindt hij. Dat hij door een paar simpele aanpassingen in zijn leven in een half jaar tijd 40 kilo zou afvallen, had hij echter nooit verwacht. Zijn netwerk op LinkedIn staat evenzeer versteld.

7 juni