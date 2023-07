Zelfdestructie bij jongeren baart expert zorgen: ‘Maar er is altijd perspectief, hoe ziek je ook bent’

Hoge cijfers, perfect lichaam en altijd online: tienermeis­jes staan onder meer druk dan ooit

Veel jongeren in Nederland hebben na corona last van mentale problemen. Vooral meisjes in het voortgezet onderwijs hadden het afgelopen najaar nog altijd zwaar, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Jeugdpsycholoog Tara Porter (52) zag duizenden tienermeisjes in haar spreekkamer. Zij voelen druk om te presteren op school, dun en populair te zijn, en altijd online te zijn. Dit kunnen ouders volgens Porter doen om hen te helpen.