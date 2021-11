Brandweervrouw Anouk kreeg een hitteberoerte tijdens haar werk en heeft sindsdien altijd hoofdpijn

Zo op het eerste gezicht is de 25-jarige Heinenoordse een sprankelende jonge vrouw die het leven de invulling kan geven die ze wil. Maar schijn bedriegt. Haar lichamelijke (en geestelijke) gesteldheid vóór de hitteberoerte, en erna - het is een wereld van verschil. De huiskamer in Heinenoord moet worden verduisterd, omdat ze licht - en ook geluid - minder goed verdraagt, en het evenwicht is soms dusdanig in de war dat fietsen onmogelijk is.