Bredase huisarts Nikkels prikt uit protest door met AstraZeneca-vaccin

De Bredase huisarts Berend Nikkels blijft het vaccin AstraZeneca gewoon gebruiken als mensen daar om vragen. Hij zei dat maandagavond in de uitzending van Op1. Volgens Nikkels doet hij het naar eigen zeggen uit protest tegen het regeringsbeleid en is de animo onder zijn patiënten groot.

Nikkels spreekt van een oorlog waar veel doden bij vallen en vindt dat er daadkracht nodig is. In februari bestelde hij al veel vaccins van AstraZeneca. ,,Ik had nog veel doses over en besloot daarom om kwetsbare mensen te benaderen met de vraag of zij zich wilden laten prikken met AstraZeneca. En de animo is groot’’, zei hij in de uitzending.

Nikkels zegt dat keuze aan de patiënt te laten. ,,Ik zeg tegen iemand dat de kans één op 70.000 is dat hij een bloedprop oploopt. De patiënt mag zelf kiezen.’’

Oorlog

De huisarts kreeg repliek van Adriaan van Dis toen deze zei dat de vergelijking met een oorlog misplaatst is. ,,In een oorlog vallen veel meer doden’’, zei Van Dis. Nikkels ontkende dat niet. ,,Maar vijftig doden per week is ook veel’’, zei hij.

Het vaccin AstraZeneca ligt onder vuur, nadat uit onderzoek is gebleken dat het in relatief zeldzame gevallen tot trombose kan leiden. Vooral jonge vrouwen blijken risico te lopen. Het kabinet besloot daarop om het middel alleen in te zetten bij mensen van 60 jaar of ouder. Voorlopig blijft het kabinet bij die beslissing, maar veel huisartsen zijn het daar niet mee eens. Nikkels zei blij te zijn met de toenemende druk van deze huisartsen om de beslissing van het kabinet terug te draaien.

Wielerliefhebber

Nikkels kwam jaren geleden in het nieuws toen hij als wielerliefhebber pleitte voor het gecontroleerd toestaan van bepaalde dopingmiddelen om op die manier excessen te voorkomen. Het leverde hem in binnen- en buitenland veel kritiek op.