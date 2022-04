Britse gezondheidsdienst: ‘Meer bewijs dat adenovirus trigger lijkt voor mysterieuze hepatitis bij kinderen’

Wereldwijd zijn er 169 gevallen geregistreerd van de acute leverontsteking onder kinderen, en één dode. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om 114 kinderen die ziek zijn geworden. Tien van hen hadden een levertransplantatie nodig. In het UMC Groningen, het enige ziekenhuis in Nederland dat levertransplantaties uitvoert bij kinderen, werden vorige week in zeer korte tijd vier kinderen onder de 10 jaar opgenomen met acute hepatitis. De ‘gewone’ hepatitisvarianten zijn uitgesloten als de veroorzakers.

Volgens de UK Health Security Agency (UKHSA) lijkt een stam van het adenovirus, genaamd F41, de meest waarschijnlijke oorzaak, schrijft BBC News. De meeste van de getroffen kinderen zijn vijf jaar of jonger en hebben symptomen van buikgriep gehad - diarree en misselijkheid - gevolgd door geelzucht of gele verkleuring van de huid en ogen. Dat is een teken dat de lever het moeilijk heeft.

,,Informatie die in ons onderzoek is verzameld, suggereert in toenemende mate dat deze toename van plotseling optredende hepatitis bij kinderen verband houdt met adenovirusinfectie”, zegt Meera Chand, directeur van klinische en nieuwe infecties bij UKHSA. ,,We blijven andere mogelijke oorzaken onderzoeken.” Zo wordt ook bekeken of het adenovirus leverproblemen kan geven na een recente coronabesmetting. Er is geen link met het covid-vaccin. Geen van de Britse kinderen die acute hepatitis hebben, is gevaccineerd.

Veelvoorkomend virus

Het adenovirus is een veelvoorkomend virus, dat de meeste kinderen niet erg ziek maakt. Gevallen van hepatitis - een leverontsteking - zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen zeer ernstig zijn. Wetenschappers onderzoeken nu of er een verandering is opgetreden in de genetische samenstelling van het virus, dat de leverontsteking gemakkelijker zou kunnen veroorzaken.

Een andere mogelijke verklaring is dat de opgelegde coronabeperkingen afgelopen winter ertoe hebben geleid dat jonge kinderen op een iets later moment in hun leven voor het eerst zijn blootgesteld aan zo’n adenovirus, wat bij sommigen tot een ‘krachtigere’ immuunrespons heeft geleid. ,,Het adenovirus is vrijwel verdwenen tijdens de corona-uitbraak en is nu in een golf teruggekomen”, legt Calum Semple uit aan de Britse omroep. Hij is een expert in infectieziekten aan de Universiteit van Liverpool.

Het virus gaat het hele jaar rond, maar zorgt normaal gesproken voor een piek in de wintermaanden. Volgens de Britse gezondheidsdienst is er de afgelopen weken een hogere infectiegraad dan in voorgaande jaren, met name onder kinderen tussen de 1 en 4 jaar.

Het RIVM laat weten dat er in Nederland nog volop data wordt verzameld en er nog te weinig informatie is om conclusies te trekken. Groot-Brittannië zag al eerder een stijging in het aantal gevallen van kinderen met acute hepatitis en was al eerder op zoek naar een mogelijke verklaring. ,,Maar het adenovirus is een van de opties waaraan wordt gedacht”, zegt Karóly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Puzzelstukjes op hun plek

UKHSA-directeur Chand vertelde gisteren tijdens een spoedsessie op het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) in Lissabon hoe de puzzelstukjes op hun plek vallen om de ‘ongewone en uitdagende situatie’ te begrijpen. Ze gaf aan wanneer ouders aan de bel moeten trekken als hun kind ziek is. Zo is het volgens haar verstandig om de huisarts in te schakelen als kinderen ‘ongewoon moe’ zijn, hun huid gelig ziet, ze donkere urine hebben of juist bleke, grijsgekleurde ontlasting.

