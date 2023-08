Caro (52) kreeg twee keer een psychose: ‘Ik dacht dat er iemand voor de deur stond om me neer te schieten’

podcast De lekkerste podcast voor aan het strand: ‘Tijdens de seks moet de man soms een onderdani­ge rol spelen’

De podcast Over de Liefde is op zomervakantie. Daarom herhalen we de komende zes weken op zondag de lekkerste afleveringen van het afgelopen seizoen. Deze week in deel vier praat AD-columnist en podcasthost Debby Gerritsen met gigolo James over trio’s. Wat is toch de aantrekkingskracht van seks in een driemanschap? En, hoe pak je dit handig aan? James legt het ons uit: ,,Soms moet de man een onderdanige rol spelen.”