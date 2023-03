Corona verleden tijd? Echt niet! Deze immunoloog pleit voor zelftesten en vaccinaties: ‘Kleine moeite’

Judith heeft MS, maar kan door hypermo­dern pak beter bewegen: ‘Alsof ik een paar jaar terug in de tijd was’

Judith (47) moest jarenlang iedere dag wel ergens ‘nee’ tegen zeggen: door de slopende ziekte MS was ze gewoonweg vaak niet in staat om veel te doen. Maar sinds ze oefent met een pak dat elektrische signalen via elektroden het lichaam in stuurt, voelt ze zich een ander mens.