Dankzij dit stofje is hardlopen niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal gezond

Dat een nieuw jaar garant staat voor meer beweging, blijkt ook bij de Kralingse Plas in Rotterdam. Zelfs op een grauwe, winderige maandagmiddag is het er druk met wandelaars en hardlopers. Arwin Siermans (39) doet het rustig aan. Het is alweer een jaar of twee geleden dat hij voor het laatst hardliep. ,,Ik woon in Crooswijk, dus een rondje Plas duurt ongeveer een half uurtje, het is zo’n 4,5 kilometer. Dat is een lekkere afstand om erin te komen.”