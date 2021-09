Danny (11) heeft één hand, maar volgt ‘gewoon’ gitaarles: ‘Sommigen noemen mij smerig of vies’

Bram (3) heeft nieuwe nier nodig, maar wie kan die geven? ‘Als ik match sta ik een nier af. Direct’

13 september Bram is een vrolijk mannetje van 3 jaar. Je ziet niets aan hem. Toch leven zijn ouders Marianne en Ronald Vreeswijk uit Wijk bij Duurstede onder hoogspanning, want over niet al te lange tijd moet hun Bram een niertransplantatie ondergaan. ,,Natuurlijk zijn we bang hem kwijt te raken.”