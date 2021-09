Danny (32) legt halve marathon in lunges af: ‘In het begin schaamde ik me een beetje’

Rotterdammers Lichaam Brian (32) zit onder de tattoos: ‘Dit is wel de laatste, zei mijn moeder telkens’

2 september Rapper 50 Cent liep in zijn sneakers. Toch ging het schoenenmerk van ontwerper en tekenaar Brian Nickson (32) ter ziele. Nu runt hij zijn eigen tattooshop in Rotterdam en droomt van zaken in Tokio, Miami, Dubai en Londen. ,,Ik denk in mogelijkheden.”