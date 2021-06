De 250 kilo zware Mick bestaat niet meer: ‘Ging soms door een hel, maar hield het gelukkig vol’

Simone (15) werkt hard in huis, maar klaagt niet over mantelzorg: ‘Dat doe ik graag’

6:30 Simone Geers (15) kookt bijna elke dag, sjouwt de was naar boven en doet geregeld de boodschappen. Best veel taken voor een puber, maar klagen doet de Goudse net als veel andere jonge mantelzorgers niet.