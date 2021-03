De gezondheidszorg moet op de schop: ‘We moeten voor ons brein leren zorgen’

Charlotte Labee, ondernemer en brain-balance-expert vindt van wel. ,,Het wordt tijd voor een preventieve aanpak. We moeten voor ons brein leren zorgen, ook als er nog niet veel aan de hand lijkt.”

Maar dat is inmiddels wel het geval. Een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat zien dat het aantal tieners en jongeren met ernstige psychische problemen snel groeit. Tegelijkertijd werken instellingen niet samen, is er te weinig personeel, te weinig geld en worden de wachtlijsten steeds langer.

Tekort aan psychiaters

Om dit te veranderen zijn er volgens neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab in ieder geval meer psychiaters nodig, want er is een tekort. ,,Er rust nog steeds een stigma op de psychiatrie en dus wordt er minder geld in gestoken.” Nog altijd wordt er meer geïnvesteerd in de reguliere gezondheidszorg dan in de mentale zorg. Dat maakt het volgens Swaab tevens lastig mentale ziekten te onderzoeken.

Labee herkent het stigma waar Swaab het over heeft en trekt daarom aan de bel. ,,Omdat het aantal ziekten als stress, overgewicht, burn-outs en depressies al jaren stijgt, is het nu meer dan ooit tijd om aan onze mentale gezondheid te werken.” Daarmee doelt de ondernemer niet alleen op de gevolgen van de coronamaatregelen, maar ook op een samenleving waarin alles al jaren steeds sneller en sneller gaat. ,,We worden continue geprikkeld door sociale media, het nieuws dat via allerlei kanalen tot ons komt en de gewenning om altijd maar bereikbaar te zijn. Ons brein staat daarom altijd aan.”

Geen tijd meer

Quote De mentale ziekten staan bovenaan de lijst van ziektekos­ten, toch is er nog steeds dat stigma Dick Swaab, neurobioloog Het is een manier van leven waar kwetsbare mensen moeilijk aan kunnen ontsnappen, legt Swaab uit. ,,Zij zien geen uitweg waar anderen mensen die wel zien. Raken zij in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld door de coronacrisis, dan kan dat ervoor zorgen dat zij in een burn-out of depressie raken.” De hersenonderzoeker vervolgt: ,,De mentale ziekten staan bovenaan de lijst van ziektekosten, toch is er nog steeds dat stigma. Dat moet anders.”



Het doet Swaab denken aan vroeger, toen er naar kanker slechts werd gerefereerd met ‘K’. Dat is nu wel anders, hetgeen doet hopen dat een andere manier van kijken naar gezondheidszorg zeker mogelijk is, maar tijd nodig heeft. Maar als het afgelopen jaar ons volgens Labee iets heeft geleerd dan is het dat we daar niet veel meer van hebben.

Moment van bezinning

We moeten voor ons brein leren zorgen, zegt Labee. Dat kan door het aanhouden van een gezonde levensstijl. ,,Goede voeding, meer beweging en ontspanning zijn wat dat betreft belangrijk. Ons brein is niet meer in balans. De huidige tijd kan ons af en toe angstig en eenzaam laten voelen, daarnaast missen we aanrakingen en sociale contacten.” Tegelijkertijd lijkt deze periode van gedwongen sociale rust ook te zorgen voor een moment van bezinning. ,,Mensen zijn misschien bewust gaan nadenken over hoe ze hun leven aan het leven waren en denken meer dan ooit na over wat ze echt belangrijk vinden.”

De coronamaatregelen lijken dus wel te hebben gezorgd voor een gevoel van urgentie: het gevoel dat verandering in het landschap van de gezondheidszorg van belang is. Maar wat als de samenleving weer van het slot gaat? ,,De kans is groot dat dat iedereen weer terug rent naar waar ze mee bezig waren”, zegt Swaab. ,,En ook dat is begrijpelijk, iedereen heeft er behoefte aan iets leuks te doen.” Om het gevoel van urgentie vast te houden roept Labee daarom 20 maart uit tot ‘Nationale Breindag': een dag waarop meer kennis over het brein centraal staat. Onder meer Olympisch kampioen Mark Tuitert en psycholoog Thijs Launspach ondersteunen haar initiatief en delen die dag via een live Instagram-sessie wat zij weten over het brein.