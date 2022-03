De meeste psychopaten werken op topniveau, maar hoe herken je ze?

Statistisch gezien telt de wereld zo’n 70 miljoen psychopaten. Het merendeel daarvan is man. Het meest voorkomende beeld van psychopaten is dat ze in bosjes verlekkerd naar meisjes gluren of ervan genieten dingen in de hens te zetten. En die zieke geesten zijn er inderdaad, maar dat is maar een klein deel. De meeste psychopaten functioneren namelijk gewoon in de maatschappij. Ze werken in het bedrijfsleven – vaak als hoogste baas – en zijn verder ook in de sport, entertainmentindustrie en politiek oververtegenwoordigd. Het zijn mensen met een wat gemankeerd geweten, een sterke minachting voor anderen en weinig emotionele diepgang.