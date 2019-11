De oren van vrouwen winden mij op. Is dat raar? Onze expert geeft antwoord

Seksuoloog Carla Rutgers

Jij beschrijft een fetisj. De meeste mensen worden geprikkeld door een aantrekkelijk iemand, blote mensen, geslachtsdelen of borsten en billen, of het zien van of lezen over seks. Veel mannen vinden een kort rokje of hoge hakken opwindend. Opgewonden raken van deze dingen vinden we ‘normaal’. Wat in het brein is gekoppeld aan seksuele opwinding is in je jeugd ontstaan, meestal onbewust en door toeval.