De partner van Martha heeft autisme: ‘Voor geklaag heeft hij weinig tolerantie’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Martha Wagteveld (48). Haar partner Jasper heeft autisme.

„Ik heb heel veel boeken gelezen over autisme en relaties met mensen met autisme, maar die geven toch vaak een negatief beeld. En dat past niet bij Jasper. Hij is heel charmant, lief en attent”, zegt Wagteveld die negen jaar samen is met haar man Jasper, samen hebben ze een zoontje (5). Volgens Wagteveld heeft elke persoon een gebruiksaanwijzing. Bij haar man was het een iets uitgebreider leerproces om te ontdekken wat goed werkt. Wagteveld vindt het fijn dat het beeld over autisme de laatste tijd diverser wordt en de maatschappij en media in zien dat er niet één soort autist is.

Het autisme van Jasper heeft impact op hun dagelijks leven. „Jasper noemt zichzelf een flexibele autist, maar dat is wel alleen zo als dingen gaan zoals hij ze heeft gepland. Als onverwachts een van zijn plannen niet doorgaat dan krijgt hij een soort kortsluiting. Dat zorgt soms voor irritatie waardoor ik juist flexibeler moet zijn.” En waar Wagteveld soms erg geëmotioneerd kan zijn, is Jasper wat koeler in het uiten van zijn emoties. „Hij heeft veel emoties maar hij kan ze beter parkeren. Ik moet bij hem niet aankomen met geklaag, daar heeft hij weinig tolerantie voor. Hij wil dan op zoek naar een oplossing.”

Iedereen is anders

Wanneer je wordt geboren met autisme verwerken je hersenen alles wat je ziet, hoort, voelt en ruikt op een andere manier. Annelies Spek is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertise Centrum en legt autisme als volgt uit: „We spreken van autisme als er sprake is van moeite met het aanvoelen en troosten van andere mensen, moeite met non-verbale communicatie en oogcontact, moeite met vriendschappen aangaan en onderhouden, taal of motoriek, moeite met veranderingen, zich verliezen in een bepaalde interesse en over- en ondergevoeligheden in zintuiglijke zin. Als iemand aan vijf van deze kenmerken voldoet dan is er vaak sprake van autisme.”

Quote Het kan helpen om van tevoren te overleggen waar je grenzen liggen, maak een weekplan­ning en bespreek hoe je zijn of haar energie verdeelt Annelies Spek

„Je kan autisme bij je partner opmerken als hij of zij moeite heeft met veranderingen, gevoelig is voor prikkels, geluid, licht en aanrakingen, maar ook grote behoefte heeft aan duidelijkheid, structuur en overzicht.” Ook kan het opvallen dat je partner alles tot in de details wil weten over een specifiek onderwerp. „Daarnaast kunnen mensen met autisme moeite hebben met het lezen van gezichtsexpressies, dat kan vervelend zijn, zeker als je bijvoorbeeld verdrietig of boos bent.”

Verder vindt Spek het belangrijk om ook de positieve aspecten van autisme te benoemen. „Deze mensen zijn vaak authentiek en puur, kunnen goed out of the box denken, zijn consciëntieus en extra betrouwbaar.”

Verdiep je in je partner

Als partner van moet je er rekening mee houden dat je echtgenoot eerder overbelast kan raken of uit het niets bijzonder kan reageren op een gebeurtenis. Spek benadrukt dat elke persoon met autisme anders is. „Verdiep je in je partner. Het kan helpen om van tevoren te overleggen waar grenzen liggen, maak een weekplanning en bespreek hoe je zijn of haar energie verdeelt. Soms betekent dit dat je partner minder mee zal gaan naar sociale events.” Ook goed om te weten is dat iemand met autisme na een moment van veel prikkels, tijd nodig heeft om te herstellen.

Quote Het is een misver­stand dat mensen met autisme geen gevoel hebben Annelies Spek

Voor partners van mensen met autisme kan het soms eenzaam voelen, omdat ze de spontaniteit missen of een knuffel op het juiste moment. „Mensen met autisme voelen dat minder goed aan, maar het is een misverstand dat ze geen gevoel hebben, ze hebben juist veel gevoel.” Spek geeft dan ook als tip dat je als partner je wensen en behoeftes duidelijk moet bespreken: „Geef aan wat je nodig hebt.”

Geen enkele relatie is perfect

Net zoals bij andere relaties moet je eraan blijven werken. „Mocht je zoals Wagteveld behoefte hebben aan een extra luisterend oor, probeer die steun dan te vinden bij een vriendin of iemand anders.” Ook kan het helpen om samen met je partner met een professional te praten of met lotgenoten contact te zoeken.

Wat vindt Wagteveld van het advies? ,,Door zelf duidelijk uit te spreken hoe ik me voel en aan te geven wat ik nodig heb, kan Jasper daarbij aansluiten. Dat doet hij dan van harte.”

Ruim 1 procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. Onder autisme verstaat de NVA het hele spectrum van autistische stoornissen zoals ASS, HFA, Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Autisme komt vaker voor bij mannen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.