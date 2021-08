De schoonmoeder van Desiree (51) sloeg ineens wartaal uit. Door direct in te grijpen, redde zij haar leven

Dekker kan zich eerste kerstdag 2020 nog helder voor de geest halen. Maandenlang had ze haar 86-jarige schoonmoeder Corrie Brand uit Wijk bij Duurstede niet gezien vanwege het coronavirus. Twee weken van tevoren ging ze samen met haar man in quarantaine om er zeker van te zijn dat ze virusvrij was. Het stel verheugde zich op een gezellige lunch en haalde het favoriete huzarenslaatje van Corrie Brand in huis. Hoe anders verliep die lunch dan het zich had voorgesteld.