De Veertigers: Billen, buik en kuiten

PodcastJe gezicht ziet er beter uit, je huid straalt, je voelt je fitter en je bent vrolijker. Sport heeft zoveel voordelen. Maar de grootste uitdaging als je 40 bent; hoe houd je het vol? Want als je baby de hele nacht heeft gehuild heb je echt geen zin om de volgende dag je hardlooppakje aan te trekken. En na het koken, afwassen en de kinderen naar bed brengen, plof je natuurlijk het liefst op de bank. Die hitte en zweetlucht in de sportschool waar je jezelf met een handdoek op het ene na het andere apparaat afbeult, is ook niet echt motiverend. En eerlijk is eerlijk, zo’n strak fietspak staat eigenlijk niemand.

In de grappige, boeiende en vooral ook herkenbare podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (40), programmamaker Jet Sol (48), presentator Manuel Vanderbos (43) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. ,,Het leven begint bij 40, maar wát begint er dan?’’

In de aflevering ‘Billen, Buik en Kuiten’ spreken De Veertigers over sporten. Welke sporten doen ze, waar hebben ze juist een hekel aan, hoe vinden ze de motivatie om elke week weer van die bank af te komen en wat is de reden dat ze sporten? Zijn het de kilootjes die om de heupen blijven hangen of juist het frisse gevoel na afloop. En hoe zit het eigenlijk met sport kijken? ‘Kom op zeg, ga het zelf doen óf ga iets leuks doen!’

Precies, dus dat zelf sporten, wat doen veertigers dan eigenlijk? Eindeloos wandelen met de hond ‘tot mijn schoenzolen versleten waren’, mountainbiken in het bos ‘ok, dat klinkt als een oude lullenhobby’, bootcampen in het park ‘een uur lang hakken en zagen’, klasjes pilates en zaalvoetbal ‘dat zeg ik nooit af, want dat vind ik écht leuk’.

En als je je ertoe zet kan je, ook op je 40ste, nog een hoop bereiken op sportief gebied. Zo liep Manuel de halve marathon ‘echt? Dat had ik nooit achter hem gezocht’, was Jet lerares spinning ‘Je gaat niet voor- of achteruit, maar het is het allerleukste’ en wil Wytske op haar 41ste ‘strakker worden dan ooit’. Alhoewel, lukt dat nog als je buik een meter is uitgerekt door je zwangerschappen? ‘Nou ja, in elk geval fítter dan ooit’.

Want als je eenmaal doorzet is sporten natuurlijk heerlijk. Om je hoofd leeg te maken, te zorgen dat je buikje niet te hard groeit en je veertigerslijf beweeglijk en gezond te houden. Gewoon volhouden dus, want het tegenovergestelde van gezond is natuurlijk geen optie. Zo at en dronk Manuel voor een experiment ooit één kilo suiker per dag. In zestien dagen kwam hij 5 kilo aan, was het suikerniveau in zijn bloed gevaarlijk gestegen ,,En werd ik depressief.’’

Luister hier alle afleveringen van De Veertigers:

De Veertigers is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcast.

Volledig scherm Wytske Kenemans van de podcast De Veertigers tijdens het sporten © Archief Wytske Kenemans