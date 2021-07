Denk na over mantelzorg: ‘Het is veel urgenter dan mensen denken’

Veel mensen denken liever niet aan de zorgbehoefte van later en leven liever in het nu. Toch is het belangrijk dat wel te doen, zegt MantelzorgNL. Zij komen daarom met Het Rad van Misfortuin, om het praten over mantelzorg in de toekomst makkelijker te maken.

Op Het Rad van Misfortuin schotelt quizmaster Hennie Tehuisman de gebruiker verschillende opties voor door middel van een virtuele draai aan het rad. Wat als je bijvoorbeeld gaat dementeren of een heup breekt, heb je al weleens nagedacht over de eventuele gevolgen daarvan, wil Tehuisman weten.

‘Met het Rad van Misfortuin proberen wij met humor het gesprek over later aan te snijden’, leest de website van MantelzorgNL. De campagne richt zich op 55- tot 60-jarigen. Het is de bedoeling dat zij met hun ‘diagnose’ het gesprek aangaan met hun naasten. ,,En dat er vervolgens wordt besproken wie er voor jou gaat zorgen, hoe je wil wonen, maar ook of er geld is om zorg in te kopen en wie er voor eventuele huisdieren gaat zorgen”, zegt projectleider Rianne Hanning van MantelzorgNL.

Iedere situatie is anders

,,Als je nog gezond en onafhankelijk bent is het heel lastig om na te denken over hoe dat in de toekomst weleens anders zou kunnen zijn. Je wil niet nadenken over ziek worden en doodgaan”, aldus Hanning. ,,Maar het onderwerp mantelzorg is veel urgenter dan de meesten denken. Wij merken vanuit de praktijk dat het vaak ineens misgaat. Er komt een telefoontje dat moeder of vader een beroerte heeft gehad en dan ben je als kind plotseling mantelzorger. Het moment van stilstaan bij hoe je het precies wil invullen is dan geweest, want je moet meteen in actie komen.”

Volledig scherm Ineke Kroon en haar man.

Dat iedere situatie anders is, maakt Ineke Kroon (64) duidelijk, mantelzorger voor haar 95-jarige moeder. ,,Mijn vader overleed tien jaar geleden en omdat mijn broer jaren geleden overleden is, was ik het enige kind van mijn moeder. Daar kwam nog bij dat mijn man en ik slechts 600 meter bij haar vandaan wonen. Het was dus logisch dat ik in ieder geval een gedeelte van de zorg op me zou nemen.”

Kroon begon tijdens het ziekbed van haar vader al met koken voor haar moeder. ,,Ik en mijn man vonden het een nare gedachte dat wij gezellig samen zaten te eten, terwijl mijn moeder iets verderop alleen zat.” Dat resulteerde erin dat Kroon iedere avond in de keuken van haar moeder het eten klaarmaakt en zij dat samen opaten. ,,Na de dood van mijn vader hebben we dat voortgezet.”

Quote Ik leef meer in het nu, er gebeuren nu ook heel veel leuke en minder leuke dingen waar mijn aandacht naartoe gaat Ineke Kroon

Er zijn sindsdien wel een aantal zorgtaken bijgekomen. ,,Ik doe de boodschappen, ik kook, zorg voor schone kleren en regel de medicijnen en artsbezoeken. Verder heb ik veel aan mijn man die helpt waar nodig en komt twee keer per dag de thuiszorg langs.” De situatie van Kroon en haar moeder is natuurlijk zo gegroeid, vertelt Kroon. ,,Maar je begint aan iets, en je hebt eigenlijk geen idee hoelang het duurt. Op het moment dat je dat wel zou weten, zou je misschien ook andere keuzes maken. Wij zijn ineens tien jaar verder, en mijn man en ik merken dat er steeds meer zorgtaken bijkomen. Mijn moeder wordt steeds ouder, maar wij natuurlijk ook. En wij hebben nu het geluk dat we dichtbij wonen, maar wat als we 100 kilometer verderop hadden gewoond. Hoe hadden we het dan opgevangen? Mijn moeder zegt regelmatig: ‘als ik jullie niet had gehad had ik allang in een tehuis gezeten’.”

Nadenken over later

Volgens Hanning zou het in ieder geval goed zijn om vast na te denken over de praktische zaken. ,,Wie vertrouw je je wachtwoorden toe om alles digitaal goed te regelen en de inloggegevens voor je bankrekening. En aan wie geef je het mandaat om later voor jou besluiten te nemen? Je denkt: daar komen ze wel uit. Maar Het Rad van Fortuin is nou precies bedoelt om dat te voorkomen, om de mensen om je heen alvast te laten weten hoe jij het graag zou willen. “

Volledig scherm © MantelzorgNL

Bij Kroon thuis hebben ze net tien jaar aan mantelzorg gevierd. Zelf heeft ze echter geen kinderen. Wordt het dan niet tijd om na te denken hoe zij en haar man dat later zelf willen regelen? ,,Ik merk bij mezelf dat ik nog niet de ruimte en de noodzaak voel om daarover na te denken. Ik leef meer in het nu, er gebeuren nu ook heel veel leuke en minder leuke dingen waar mijn aandacht naartoe gaat. Wel denk ik er af en toe aan dat we nu weliswaar nog goed van lijf en leden zijn, maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan is het in één klap anders.

Het Rad van Misfortuin heeft haar dan ook wel aan het denken gezet. ,,We wonen nu nog in een groot huis met grote tuin. Wat als we die tuin niet meer kunnen onderhouden? En als we gaan verbouwen, moeten we dan niet vast nadenken over praktische aanpassingen, zodat we zolang mogelijk in ons huis kunnen blijven wonen?”

Juist om het ‘zorgeloze’ leven van nu te handhaven, is het slim om nu na te denken over later, zegt Hanning. ,,Wij merken dat er vaak aan mantelzorg wordt begonnen omdat het ineens nodig is. Dan ontstaan er heel snel nieuwe routines en wordt de zorg op een bepaalde manier verdeeld. Het is heel lastig om dat te veranderen als je daar eenmaal aan bent begonnen. Wij raden mensen daarom aan om erover te praten als er nog niet veel aan de hand is.” Rad van Misfortuin heeft voornamelijk als doel om na te gaan hoe jij aankijkt tegen ouder worden. ,,Je weet natuurlijk helemaal niet wat je gaat treffen in het leven, maar wij beogen met Het Rad mensen aan te zetten tot nadenken. Juist om te voorkomen dat er later mensen aan je bed staan bij wie jij je misschien wel helemaal niet prettig voelt”, aldus Hanning.