Depressie na feestdagen is heel normaal: ‘Mensen voelen zich in januari gewoon slechter’

Hou de zakdoekjes maar bij de hand: het hooikoorts­sei­zoen is al begonnen

Terwijl half Nederland gebukt gaat onder griep- of verkoudheidsklachten, is er nóg een boosdoener actief waardoor mensen naar een zakdoek grijpen: de pollen. Want ja, ook al is het hartje winter, het hooikoortsseizoen is al begonnen.

5 januari