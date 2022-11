Deskundigen pleiten voor loslaten alle coronaregels: wat zijn daarvan de gevolgen?

Over de liefde: ‘Na kerst worden meer scheidin­gen aange­vraagd’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is seksuoloog Jolien Spoelstra te gast om te praten over het fenomeen ‘cuffing season’. Ofwel: de periode tussen Halloween en Valentijnsdag waarin singles actief op zoek gaan naar gelijkgestemden om tegenaan te kruipen. Jolien: ,,Met cuffing season willen we iemand strikken voor de donkere en koude wintermaanden.’’

20 november