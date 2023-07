Deze huzarensalade komt als beste uit de test (en dit A-merk is de grote verliezer)

column ‘Ik kan enorm geïrri­teerd raken als mensen anders denken dan ik’

We zijn graag overtuigd van ons eigen gelijk. Veel weten - meer dan een ander - is fijn. Maar wat als een ander vindt dat juist hij gelijk heeft? Nog steviger achter je eigen standpunt gaan staan heeft weinig zin, weet gedragspsycholoog Chantal van der Leest. Durf in plaats daarvan eens aan je eigen gelijk te twijfelen.