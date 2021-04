Deze ondernemers maken de eerste comfortabele én sexy oedeembeha

Na een behandeling voor borstkanker leek het vooruitzicht voor Anita Schimmel zonnig: ze was genezen. Helaas ontwikkelde ze een chronisch oedeem (een vochtophoping) in de borst. Ze is niet de enige, maar een passende beha bestaat niet. Daar brengt ze nu zelf verandering in: ,,Ik gun iedere vrouw meer eigenwaarde.”

,,U heeft nu net zoveel kans als iedere vrouw op kanker.” Dat kreeg ondernemer Anita Schimmel (57) te horen na haar laatste chemobehandeling. Een paar dagen nadat ze ‘schoon’ werd verklaard, was ze alweer aan het hardlopen.

Als ze geweten had wat haar te wachten stond, had ze de hardloopschoenen nog even laten staan. Maanden later had ze last van flink littekenweefsel en een oedeem, dat chronisch bleek. ,,Het is goed om het eerste jaar na je behandeling te bewegen. Maar dan gewoon een half uurtje wandelen, en niet meteen extreem in de sportschool.”

Onzichtbaar leed

Quote Er wordt niet over gepraat. Je accepteert het gewoon, je bent toch genezen? Anita Schimmel. Veel vrouwen ontwikkelen een lymf- of borstoedeem als gevolg van borstkankerbehandeling. Bij de meesten verdwijnt het oedeem binnen een jaar. De cijfers van chronisch borstoedeem schommelen tussen de 8 en 38 procent, wat betekent dat tussen de 30.000 en 60.000 vrouwen daarmee kampen.



Klachten zijn onder meer pijn, het grote verschil qua maat tussen de borsten en een gespannen huid. Onzichtbaar leed, noemt Schimmel het. ,,Er wordt niet over gepraat. Je accepteert het gewoon, je bent toch genezen?”



Bij een lymfoedeem, dat vaker voorkomt dan een borstoedeem, kan het arm of been waar het oedeem zit gezwachteld worden met een bepaalde stof. ,,Dat kan niet met een borstpartij. Toch gaf mijn oedeemtherapeut een stukje stof mee, en zei: probeer het maar.” Schimmel stopte het in haar beha, en verrek: haar litteken leek wel zachter te worden.

Van medisch naar charmant

Zo ontstond het idee voor La Bratelle, lingerie voor vrouwen met een borstoedeem. ,,Wat er nu is, ziet er heel medisch uit. En een medisch hulpmiddel gebruiken terwijl je genezen bent: dat is niet leuk.”

Een beha die goed past, de pijn verzacht en nog mooi is ook: dat doet iets met je eigenwaarde. ,,Dat gun ik iedereen. Ik was zelf 52 toen ik ziek werd, maar dacht: stel dat ik al veel jonger borstoedeem had. Dat je je voor de eerste keer uitkleedt voor je vriendje en zegt: ‘ik moet even wat beha-onderdelen wegleggen.’ Je wilt toch gewoon je kleren uit kunnen trekken!”

Duur ding

Dat er nog geen oedeembeha is, begrijpt Schimmel inmiddels wel. ,,Ik ben er sinds 1 oktober 2020 elke dag met de volle honderd procent mee bezig. Het is het áller moeilijkste kledingstuk om te maken.” Wat ook meespeelt: het aantal vrouwen met een borstoedeem is relatief laag. ,,Als je dat dan ook nog verdeelt per maat, gaat het om een heel duur ding.”

Met drie andere vrouwelijke ondernemers, die allemaal dierbaren verloren aan kanker of het zelf hebben gehad, nam Schimmel het heft in eigen handen. Samen runnen ze Stichting Bratelle. Met donaties hopen ze het onderzoek en de ontwikkeling voor elkaar te krijgen, en om de lingerie daarna voor een redelijk normale prijs te verkopen.

Textielbureau LabeledBy is begonnen met 3D-printen. ,,Vorige week heb ik de prototypes in mijn maat gekregen. Ik was zo blij!” Er zijn gesprekken met een grote textielfabrikant voor de productie en Hellen van Rees, bekend van BNN-programma We gaan het maken, maakt het ontwerp.

Cadeauprogramma

Doneren kan direct, of via de cadeauwebshop. Aangesloten winkeliers staan een percentage van de verkoopprijs af aan de stichting. Het idee voor het cadeauprogramma stamt uit de periode dat Schimmel ziek was. ,,Mijn vriendinnen bedachten iedere keer wat. Dan was mijn borst zwart, en kwamen zij met arganolie. Ik voelde me echt gedragen.”

Haar tip voor dierbaren van iemand die ziek is, is dan ook: niet vragen, maar doen. ,,Breng gewoon die pan soep, neem iemand mee voor een wandeling of verras diegene met een klein of groot cadeau.”

Bij zowel de cadeauproducten, die nog steeds worden uitgebreid, als de ontwikkeling van de beha staat duurzaamheid centraal. ,,Als je met een ziekte te maken krijgt, ga je toch nadenken over de manier waarop je leeft. We willen niet onnodig milieuvervuilend werken, laat staan kankerverwekkende stoffen gebruiken. De stof die we nu testen, wordt gemaakt van gerecyclede PET-flessen.”

