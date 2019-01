Diagnose overspannen: ‘Mijn hart breekt als ik Sara omschrijf als een zware last’

Nederlan­der in Europa op kop met online vragen over gezondheid

24 januari Als het op hun gezondheid aankomt, zoeken Nederlanders wat af op internet. 67 procent van alle Nederlanders, ouder dan 12 jaar, googelt wel eens naar een kwaaltjes, aandoeningen, medicijnen of levensgewoonten. In de leeftijdsgroep van 16 tot 74 jaar zoeken we met 72 procent zelfs het meest van alle Europeanen. Het gemiddelde in Europa is 52 procent.