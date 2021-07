Diana hield ernstige brandwonden over aan het verwijderen van haar tatoeage: nu is er een meldpunt

video Antje (89) reist na 30 jaar weer met de (virtuele) trein: ‘Wat is Nederland toch prachtig’

6 juli Ouderen van verpleeghuis Humanitas Akropolis in de Rotterdamse wijk 110-Morgen kunnen deze maand toch nog op reis. In een nagebouwde treincoupé zien ze, alleen of samen met hun geliefden, het landschap voorbijgaan. ‘Of je nou een, twee of vijf keer in de coupé zit, dat maakt voor de doelgroep niet uit.’