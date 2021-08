Dit is het bizarre leven van Mathilde: zoon Jona (2) overlijdt en man Sebastian wordt ernstig ziek

Groene Hart in... Schilderij van middeleeuw­se kunstenaar Gerard was zó gruwelijk dat-ie van muur stadhuis werd gehaald

10:40 Oudewater is de geboorteplaats van een beroemde Hollandse kunstschilder uit de vijftiende eeuw. Zijn naam: Gerard David. Hij wordt gezien als de laatste van de zogeheten Vlaamse Primitieven. In 2015 werd in Oudewater een aantal replica’s van zijn schilderijen in de openlucht opgehangen.