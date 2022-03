‘Diversiteit in de zorg net zo belangrijk als bij bijvoorbeeld de politie’

,,De echografie is de bottleneck van de zorg voor hartpatiënten”, zegt Aernout Somsen, cardioloog en initiatiefnemer van de opleiding voor medische nieuwkomers. ,,De impact van wachtlijsten op patiënten is groot. Met stress en eenzaamheid tot gevolg. Daarnaast is een zieke medewerker voor een werkgever erg duur.”

In Nederland hebben anderhalf miljoen mensen een hart- of vaataandoening en dat aantal neemt verder toe. Een echografie maakt volgens de medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN) bijna altijd onderdeel uit van een hartonderzoek. Daarbij kijkt de echocardiografist naar het hart, vergelijkbaar met de echo die van baby’tjes wordt gemaakt.

Kennis niet benut

Somsen verbaasde zich dat kennis en kunde van nieuwkomers niet worden benut. Vorig jaar stelde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport dat asielzoekers en vluchtelingen nodig zijn om personeelstekorten in de zorg terug te dringen. ,,Zorgprofessionals uit bijvoorbeeld Marokko, Turkije en ook Oekraïne mogen in Nederland niet aan de slag omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.”

Quote Het geeft patiënten vertrouwen als ze in hun moedertaal met een zorgverle­ner kunnen overleggen Aernout Somsen

Om dat te veranderen gaan de Amsterdam UMC-ziekenhuizen en CCN samenwerken. Opleiding aan de Echocardiografie Academie bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel en moet het voor nieuwkomers makkelijker maken om in de zorg te gaan werken. De eerste lichting start in april en komt dan in dienst van CCN. De eerste gediplomeerde echocardiografisten zijn in oktober beschikbaar.

Diversiteit in de zorg

Dat is ook goed nieuws voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg, zegt Somsen. ,,Diversiteit in de zorg is net zo belangrijk als bij bijvoorbeeld de politie. Het geeft patiënten vertrouwen als ze in hun moedertaal met een zorgverlener kunnen overleggen.”

Dat helpt niet alleen bij de diagnose en behandeling van een ziekte. ,,Het is vooral erg effectief als een patiënt zijn leefstijl moet aanpassen.” Ook speelt mee dat aandoeningen en ziektes in bepaalde culturen vaker voorkomen. ,,Een zorgverlener die zelf die achtergrond heeft, heeft daar meer oog voor.”

Meer opleidingen

In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel oplopen naar 135.000 werknemers, zo berekende ABF Research op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Somsen verwacht daarom op korte termijn meer zorgopleidingen voor nieuwkomers te gaan aanbieden. ,,Denk aan opleiding voor assistenten voor verpleegkundigen en radiologische laboranten. Daar is in Nederland ook veel behoefte aan.”

