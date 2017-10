Dna-injectie lijkt effectief middel tegen huidkanker

Vervolgstudie

,,De verschillen zijn nogal overweldigend. Het lijkt erop dat een simpel spuitje veel ellende kan voorkomen. Maar let op: voor het op de markt komt, zullen we een vervolgstudie met een groter aantal patiënten moeten doen", zegt onderzoeker en medisch bioloog Tanja de Gruijl.

Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Belangrijkste boosdoener is het onbeschermd bakken in de zon. Het aantal mensen dat een melanoom krijgt, stijgt al jaren. In 1990 werd bij 1.554 mensen deze kanker ontdekt; afgelopen jaar ging het om liefst 6.787 mensen.