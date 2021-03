Docent Erik (32) schrijft brandbrief aan Rutte: ‘Leerlingen zitten er compleet doorheen’

GGZ geeft lesje gevoelens in de klas: ‘Bang om als het sippe, depressie­ve meisje te worden weggezet’

17 maart Een les in gevoelens, dat is ggz in de klas. In 45 minuten probeert Mignon van Iterson van GGZ Delfland écht contact te maken met leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft (CLD).