Dolf Jansen is blij met zijn lichaam: ‘Dat ik mager ben: het is een smaakkwestie of dat mooi is’

Pieter Wouter (79) werkt in de thuiszorg: ‘Komt er ineens een ouwe vent binnen!’

Is hij een vreemde eend in de bijt? Dat kun je wel zeggen! Als man is Pieter Wouter Broekharst al geen doorsnee medewerker in de thuiszorg, maar hij is ook nog eens 79 jaren oud. Voor cliënten, maar ook voor collega’s maakt hem dat een opvallende verschijning. ,,Komt er ineens een ouwe vent binnen in plaats van zo’n jong hittepetitje.’’

7 augustus