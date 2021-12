Door corona is er voor hen geen plek in ziekenhuis: ‘Wat als ik straks uitzaaiingen heb?’

Ziekenhuis­per­so­neel ontvangt De Jonge op bomvolle ic: 'Waarom zo getreuzeld met ingrijpen?’

Hoeveel rek is er nog bij de ziekenhuizen? Minister Hugo de Jonge nam donderdag zelf poolshoogte in het ETZ in Tilburg, waar code zwart als reëel scenario geldt. ,,Je bent weer waar je niet wilt zijn. Dat is het meest pijnlijke.”

3 december