Door immuunziekte SLE was Lesley (29) er bijna niet meer: ‘De arts vroeg ons afscheid van haar te nemen’

In 2020 werd na vele onderzoeken duidelijk dat Lesley de auto-immuunziekte ‘systemische lupus erythematodes’ (SLE) had. Oktober vorig jaar werd ze ziek. ,,Ik was al weken ziek en erg benauwd en op vrijdag 28 oktober werd ik opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge ontstekingswaardes. Uiteindelijk werd die dag erna besloten dat ik vanwege sepsis, een dubbele longontsteking en een bacterie, te zwak was om alleen te vechten. Ze moesten me in coma brengen en ze wisten niet of ze me er nog levend uit konden halen.’’