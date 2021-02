Dragons' Den-winnares Suzanne (48) overleden aan de ziekte die haar ook een succesvol bedrijf gaf

onder professoren Lekker kakken, minder zorgen: hoe poep je leven beïnvloedt

9 februari In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Laura Steenbergen uit Moordrecht onderzoekt hoe de microben in de darmen invloed hebben op de hersenen. Dat kan betekenen dat een goede stoelgang ervoor zorgt dat iemand minder piekert, minder agressief en chagrijnig is en dat kinderen met goede bacteriën in de buik beter leren.