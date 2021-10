Drukke jongetjes? Ook vrouwen hebben ADHD: ‘Als meisje kende ik geen grenzen’

INTERVIEW Huisarts Staphorst op vaccinatie-mis­sie: ‘Ik ga mensen thuis vaccineren, moet anoniem gebeuren’

Voor de huisartsen in de regio Staphorst is het alle hens aan dek nu het coronavirus er fors oplaait, vooral onder niet-gevaccineerden in de Biblebelt-gemeente. Huisarts Reza Pezeshki Nia (47) in Rouveen heeft een dagtaak aan zijn zieke patiënten én zijn vaccinatie-missie.

23 oktober