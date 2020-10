‘Dwangstoornis ontwikkelt zich langzaam, het kan lang duren voordat anderen het zien’

Snel weten of je corona hebt? Met de thuistest van Caspar (23) en Hiddo (22) heb je de uitslag al in 20 minuten

19 oktober Binnen twintig minuten willen weten of je corona hebt of niet? Dat kan nu ook in Utrecht. Want twee Utrechtse studenten Geneeskunde komen sinds een week met een sneltest bij je thuis of naar je bedrijf toe. Zo weet je in no time waar je aan toe bent.