Een coronatest van koffiecups: in Wageningen ontwikkelden ze hem

Onderzoekers van Wageningen University en TNO hebben een coronatest ontwikkeld op basis van een koffiecup: de CoronaEspresso. De nieuwe test kan gewoon thuis worden uitgevoerd, want er is geen laboratoriumapparatuur nodig om de uitslag te bepalen.

Volgens de wetenschappers is de CoronaEspresso betrouwbaarder dan veel andere snel- en zelftesten. Het is een zogeheten Lamp-test, die in nauwkeurigheid vergelijkbaar is met de klassieke PCR-test.

,,De momenteel beschikbare thuistests zijn op antilichamen gebaseerde tests”, schetst onderzoeker Vittorio Saggiomo het verschil. ,,Dat is een andere techniek, die vooral goed werkt bij hoge virusconcentraties, maar waarmee mensen met een minder hoge virusconcentratie negatief testen.”

Vier buisjes in een koffiecup

Volledig scherm Doorsnede van de CoronaEspresso. © Wageningen Universiteit De nieuwe test bestaat uit een koffiecup die gevuld is met een materiaal dat is gebaseerd op parrafine, de stof waarvan ook kaarsen worden gemaakt. Daar bovenop zit een 3D-geprinte houder waar vier buisjes in passen.

In de buisjes zitten chemische stoffen en enzymen, waar het uit neus of keel afgenomen monster bij moet. Dat gebeurt op de bekende manier, met een staafje. Het geheel moet een halfuur in water worden gezet dat net van de kook is. Zo wordt een reactie op gang gebracht. De testsamples geven de uitslag weer door van kleur te veranderen.

Recyclebaar

Net als de koffiecups kunnen de CoronaEspresso’s worden gerecycled. Ze kunnen meerdere keren worden gebruikt en daarna mee in het recyclingproces van het koffiemerk waar ze op zijn gebaseerd. Doordat de koffiecups wereldwijd in grote aantallen worden geproduceerd, is de test bovendien goedkoop te maken.

Volledig scherm De onderdelen van de CoronaEspresso. © Wageningen Universiteit Ook paraffine is ruim voorradig en kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld door er kaarsen van te maken. De houder is biologisch afbreekbaar.

Naast gebruik thuis of op het werk zien de onderzoekers vooral potentie in gebruik van hun test op afgelegen plekken of armere landen. Of Nederlanders de CoronaEspresso ooit echt kunnen kopen, moet nog blijken. Saggiomo en zijn collega’s willen hun onderzoek voortzetten, maar daar moeten ze eerst voldoende financiële middelen voor vinden.

