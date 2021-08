Een dagje hangen met aerial yoga: ‘Ik wil niet meer met beide benen op de grond’

lekker bezigYoga in doeken, al zwevend boven de grond. Dat is aerial yoga, waaraan ik me vandaag waag. Ik begin wat huiverig, maar ben er later ondersteboven van.

Liever lui dan moe. Bij verslaggever Lisa Vos staan sporten en bewegen de laatste jaren op een laag pitje. Om daar verandering in te brengen probeert ze deze zomer verschillende buitenactiviteiten uit. Deze keer: aerial yoga.

Aerial yoga is niet voor iedereen, blijkt wel uit de lijst met waarschuwingen die ik tegenkom als ik me wil aanmelden. Wie last heeft van een extreem lage of hoge bloeddruk kan beter overslaan. Dat geldt eveneens voor mensen met een hoge oogdruk. Verder wordt gewaarschuwd voor duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. En als je dan toch komt, bedek dan in elk geval je oksels om te voorkomen dat je striemen in je huid oploopt.

Volledig scherm Aerial yoga op de camping Delftse Hout. © Fred Leeflang

Overigens is de organiserende Womanhood Studio in Delft niet aansprakelijk voor ‘persoonlijke ongevallen’. Het is alsof ik bijna mijn leven op het spel zet, tijdens deze les op eigen risico.

We staan naast het doek als Melanie, de docent, ons een voor een langsloopt om deze af te stellen op onze lichaamslengte. ,,We gaan ook ondersteboven hangen. Dan wil je niet met je hoofd op de grond komen”, zegt ze.

Ik krab nog eens goed achter mijn oren, nu ik mijn handen nog vrij heb. Daarna kijk ik hoe de anderen zich een voor een in het doek hijsen. Pas na deze ‘check’ durf ik het aan. Mijn voeten verlaten de grond. Ik klim erin.

Volledig scherm Aerial yoga op de camping Delftse Hout. © Fred Leeflang

Babyolifant

Ik voel me wat onzeker in het stuk stof, dat van zeer fijn materiaal lijkt gemaakt. En ben daarin niet alleen. De docent probeert ons op ons gemak te stellen. Zo vertelt ze dat de constructie is bedacht door kundige ontwerpers, de haken uit de klimsport komen en het doek is gemaakt van degelijke parachutestof. Het schijnt zelfs een babyolifant te kunnen dragen. We hoeven niet bang te zijn. ,,Jullie zijn veertjes.”

Als eerste oefening ‘keren we naar binnen’. We slaan het doek om ons heen en sluiten ons zo letterlijk af van de rest van de wereld. Figuurlijk keren wij naar binnen door met onze aandacht naar onze kern te gaan. Gevoelens die lang verborgen waren, mogen er zijn en kan je, omdat je gedragen wordt, heel makkelijk loslaten, merk ik.

Als rupsen kruipen we uit onze coconnetjes. Het is tijd voor het échte werk. Het doek in combinatie met de zwaartekracht is immers niet alleen om het lichaam te dragen, maar ook om het uit te dagen. We gaan op de acrobatische toer.

Na een korte instructie nemen we de een na de andere pose aan. Wat mij meteen opvalt, is dat ik veel leniger ben dan normaal - op de grond. Mijn benen strek ik naar plekken waar ik ze niet eerder heb gezien. Met ondersteuning van het doek lijk ik alles te kunnen. Vraag me niet hoe, maar op mijn kop, met gekromde rug, heb ik zelfs met mijn handen mijn voeten kunnen pakken. En dat zonder verstrikt te raken.

Volledig scherm Aerial yoga op de camping Delftse Hout. © Fred Leeflang

Net een kind

In het begin van de les was ik nog heel voorzichtig, maar dat is nu voorbij. Ik heb alle vertrouwen in dit doek en voel me net een kind - onbezorgd, zonder angsten. Zwieren, zwaaien, schommelen, hangen. Dat mijn shirt ondertussen op half zeven hangt – en mijn bh volledig zichtbaar is - kan me ook niet deren.

Een andere cursist is denk ik minder enthousiast. Nog tijdens de oefeningen verplaatst zij zich naar een yogamatje, want de druk van het doek is haar te pijnlijk. ,,Het snijdt heel erg.”

Melanie vertelt haar dat dit kan veranderen. Hoe vaker je het doet, des te minder pijn je ervaart. Zelf voelt ze niets meer. En wat betreft de druk: ook dat schijnt goed te zijn. Het doek geeft als het ware een massage aan het bindweefsel en stimuleert de bloedsomloop. Het schijnt zelfs te werken tegen cellulitis, vertelt ze.

De cursist - nog altijd op de mat - luistert aandachtig, maar heeft er verder weinig oren naar. Ze lijkt zich niet meer aan die voor haar ‘oncomfortabele houdingen’ over te willen geven. Hierin ontspannen lukt haar niet.

Voor de rest van de groep - en ook voor mij - geldt dat wel. Het doek heeft mij letterlijk in zijn greep. Sterker nog: ik wil er niet meer uit. Laat mij maar lekker zweven. Ik wil niet meer met beide benen op de grond.

Wat: Aerial yoga

Wanneer: Zie de website womanhoodstudio.nl

Waar: Zowel in de studio aan de Schoolstraat 28 in Delft als buiten op camping Delftse Hout

Informatie: Neem een yogamatje mee