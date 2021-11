Eén dode door legionella-uitbraak in Schijndel, meerdere patiënten in ziekenhuis

In Schijndel zijn de afgelopen dagen meer dan tien mensen ziek geworden door de legionellabacterie. Eén van hen overleed. De meeste mensen liggen in het ziekenhuis, heeft arts infectieziektenbestrijding Ariene Rietveld van de GGD Hart voor Brabant donderdag bekendgemaakt. De meeste besmette mensen zijn tussen de 60 en 90 jaar.

Aarts infectieziektenbestrijding Ariene Rietveld van de GGD Hart voor Brabant spreekt van een ‘uitzonderlijk hoog’ aantal. Ze benadrukte dat de uitbraak losstaat van corona. Naar de bron van de infectie wordt nog gezocht.

Een legionellaverspreiding op deze snelheid komt niet vaak voor. ,,Daarom is er voor ons reden om met man en macht te gaan zoeken naar de bron. Dat hebben we gisteren en vandaag gedaan en doen we nog steeds. De bron is vermoedelijk iets in de open lucht. Het zou kunnen gaan om koeltorens, de afvalwaterzuivering in Boxtel of jacuzzi’s. Dat is het meest waarschijnlijke.”

In verband met het onderzoek is er een monster op kweek gezet. ,,We weten pas vaak na een week of langer of iets groeit of niet groeit. Daarom gaat er wat tijd overheen tussen besmetting en het ontdekken.”

Volgens het RIVM is legionella een bacterie die van nature voorkomt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden. Als kleine druppels van dat water in de lucht terechtkomen, kunnen mensen dit inademen en besmet raken. Bij het inademen kan de bacterie in de longen terechtkomen. Sommige mensen krijgen lichte klachten, maar in het ergste geval veroorzaakt dit een ernstige longontsteking waaraan je kunt overlijden.

