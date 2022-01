Een dwarslaesie houdt Sjaan (47) niet tegen: ‘Ik beklom de Alpe d’Huez met mijn handbike’

Zelfs een au­to-immuumziek­te weerhoudt Sabiet (51) er niet van om de voedsel­bank draaiende te houden

Al 17 jaar zet Sabiet Balwant-Gir (51) zich vrijwillig in voor de voedselbank in Leidsche Rijn. Ze werkte jarenlang 60 uur per week om alles draaiende te houden. Ook tijdens de vorige lockdown ging het werk gewoon door. En dat was niet zonder gevaar. Door een auto-immuunziekte liep ze extra risico om zelf ziek te worden. Toch stopte ze niet. ,,Ik kan niet de hele wereld redden. Maar als ik al één iemand kan helpen, is dat het al waard.”

20 december