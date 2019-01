Een leefstijldieet als medicijn voor langzaam groeiende prostaatkanker

Video Feestje, deadline: hoe erg is het om een nachtje door te halen?

9:28 Na een leuk feestje of een belangrijke deadline in de ochtend kan het gebeuren dat je slechts een paar uurtjes slaap hebt gehad. Hier kan je biologische klok behoorlijk van slag van zijn. Maar wat betekent dit 'doorhalen’ nou voor die klok? Dat is de vraag die prof. dr. Bert van der Horst stelt in de Universiteit van Nederland.