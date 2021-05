Een nier van haar vader Willem (73) gaat Annelies (hopelijk) redden: ‘Ik heb gewoon pech gehad’

video Dit heb je nog nooit gezien: arts Nathalie mixt muziek terwijl ze met hoge hakken (!) op de loopband loopt

15 mei Cosmetische ingrepen en besnijdenissen zijn de grote passies van arts Nathalie van Amsterdam (50). Sinds kort is daar nog een derde passie bij: dj’en. Als Doctor of Conduction mixt en maakt de Reeuwijkse ‘medic house’ en techno terwijl ze ondertussen op een loopband loopt. Met succes: haar tweede single is net verschenen op Spotify én Van Amsterdam is al tien kilo kwijt.