Een op de zeven vrouwen krijgt het: ‘Na elke chemo hadden we explosieve seks’

Beatrijs Bergmans: Op 10 april 2008 belandde ik met een knobbeltje in mijn rechterborst in de mammapoli van het Antoni van Leeuwenhoek. Daar kreeg ik te horen dat er ook een knobbeltje in mijn linkerborst zat. Dat nieuws luchtte me op. Twee knobbeltjes: dat kon geen kanker zijn. Wie heeft er nou kanker aan twee borsten tegelijk? En had de huisarts niet gezegd dat het waarschijnlijk vals alarm was?