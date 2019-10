Eenzame jongeren niet alleen: ‘Ik was de jongen die als laatste werd gekozen bij gym’

‘Als iedereen zijn echte emoties laat zien, zijn we minder eenzaam’

Bryan Vreijsen (26) uit Tilburg: ‘Dat je eenzaam bent, staat niet op je voorhoofd. Ik maak gemakkelijk een praatje, dus gaan mensen ervan uit dat het goed gaat. Toch voel ik me elke dag alleen.



Vooral toen mijn vader zes jaar geleden overleed aan asbestkanker was het heel erg. Dat verdriet kon ik met niemand delen.



Daarom deel ik nu actief mijn eenzaamheid. Op Twitter bijvoorbeeld. Ik wil mensen wakker schudden, erkenning voor het probleem. Voor eenzame jongeren heb ik de facebookgroep Brabant Maatjes opgericht. Het helpt om je gevoelens te delen met lotgenoten.



Aan de ene kant kan ik nu niet zonder Twitter, aan de andere kant maken sociale media eenzaam. Echte contacten zijn belangrijk. Daarom is het jammer dat bijvoorbeeld veel jeugdwijkcentra gesloten zijn. Via Brabant Maatjes heb ik een vriendin gevonden. Dat is heel fijn, maar mensen denken dan meteen dat je niet meer eenzaam bent.